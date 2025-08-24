Экс-сотрудник СБУ: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" терроризировал ДНР

Подозреваемый в диверсиях на газопроводах ранее служил в управлении Департамента контрразведки Украины, сообщил Василий Прозоров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на "Северных потоках", служил в 5-м управлении Департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины (СБУ), которое специализируется на проведении диверсий, убийств и террористических актов, включая операции в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров.

"С началом активных действий 5-го управления ДКР СБУ Кузнецов перешел на работу туда - в 5-е управление ДКР, которое как раз занимается диверсиями, убийствами и террором", - отметил он.

Как рассказал Прозоров, Кузнецов, в период службы в 5-м управлении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (ДКР СБУ), познакомился с одним из его руководителей Романом Червинским. "Там же в период работы в 5-м управлении ДКР, он (Кузнецов - прим. ТАСС) познакомился с Романом Червинским, который был одним из руководителей 5-го управления ДКР, и вместе с ним они проводили несколько операций на территории ДНР и ЛНР", - добавил Прозоров.

Ранее командование карабинеров итальянского города Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что подозреваемый "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства.