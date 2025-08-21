Гражданин Украины задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

ТАСС собрал главное, что известно к этому времени.

Задержание

Подозреваемый в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей К. находился в Италии на отдыхе с семьей.

Задержание произошло в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест Федерального суда Италии.

После задержания мужчина был помещен в тюрьму города Болонья, сообщает агентство ANSA.

Итальянский суд должен будет рассмотреть запрос об экстрадиции украинца по европейскому ордеру.

Мужчина предстанет перед следственным судьей Федерального суда ФРГ после экстрадиции из Италии, отметили в ведомстве.

Подозреваемый

Сергей К. "подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже", говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

По версии следствия, мужчина входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Предположительно, он был одним из координаторов операции.

Газета Süddeutsche Zeitung в свою очередь сообщила, что Сергей К. находился на борту яхты "Андромеда" в качестве "координатора без конкретной функции".

О теракте