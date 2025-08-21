Гражданин Украины задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.
ТАСС собрал главное, что известно к этому времени.
Задержание
- Подозреваемый в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей К. находился в Италии на отдыхе с семьей.
- Задержание произошло в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест Федерального суда Италии.
- После задержания мужчина был помещен в тюрьму города Болонья, сообщает агентство ANSA.
- Итальянский суд должен будет рассмотреть запрос об экстрадиции украинца по европейскому ордеру.
- Мужчина предстанет перед следственным судьей Федерального суда ФРГ после экстрадиции из Италии, отметили в ведомстве.
Подозреваемый
- Сергей К. "подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже", говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.
- По версии следствия, мужчина входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года.
- Предположительно, он был одним из координаторов операции.
- Газета Süddeutsche Zeitung в свою очередь сообщила, что Сергей К. находился на борту яхты "Андромеда" в качестве "координатора без конкретной функции".
О теракте
- 26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2".
- Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.