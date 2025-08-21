Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" находился в Италии на отдыхе

Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила о задержании украинца по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Гражданин Украины, задержанный итальянскими силовиками по подозрению в подрыве "Северных потоков", находился в Италии на отдыхе с семьей. Как сообщает агентство ANSA, после задержания минувшей ночью по ордеру Федеральной прокуратуры Германии, он был помещен в тюрьму города Болонья.

Итальянский суд должен будет рассмотреть запрос об экстрадиции украинца по европейскому ордеру.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в ночь на 21 августа в Италии гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В прокуратуре ФРГ утверждали, что "Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В ведомстве считают, что "задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.