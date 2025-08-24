Губернатор региона подчеркнул, что полиция на это не реагирует, также и сама в этом участвует

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Две трети населения в Херсоне сейчас отсутствует, наемники и украинские военные грабят пустующие квартиры. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наемники беспринципные, им все равно. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствуют, соответственно, две трети квартир, жилых домов, предприятия, они полностью возможны для ограбления. Вот этим занимаются наемники, этим занимаются военнослужащие украинской армии", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, мало того, что полиция на это не реагирует, она сама в этом участвует.

