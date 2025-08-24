24 августа, 15:38
Минобороны показало видео с освобожденными из плена военными РФ

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146

ТАСС, 24 августа. Минобороны РФ опубликовало кадры с возвращенными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. 

На кадрах можно наблюдать, как освобожденные из плена солдаты держат российские флаги и скандируют "Россия!" и "Ура!".

Ранее ведомство сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 146 на 146. Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. 

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что также были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом. 

