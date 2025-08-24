Военнослужащий Владимир назвал это мечтой детства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вернувшийся из украинского плена военнослужащий РФ Владимир в беседе с ТАСС рассказал, что с детства мечтал отучиться на моряка, и хотел бы воплотить это желание в жизнь.

"Честно даже не знаю. Но я всю жизнь мечтал на моряка отучиться, но как-то не получалось. Но я думаю, если мой возраст еще подходит к этому, то возможно", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 украинских солдат. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, которые незаконно удерживались Киевом.