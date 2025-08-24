Сальдо: ВС РФ держат под огневым контролем Карантинный остров в Херсон

Автомобильный мост на остров поврежден, это мешает ВСУ перебрасывать туда технику, рассказал губернатор Херсонской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне и при необходимости наносят по островным пунктам дислокации Вооруженных сил Украины удары. Также автомобильный мост на остров был поврежден, что не дает ВСУ перебрасывать на него тяжелую технику. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Конечно же (огневой контроль над островом установлен - прим. ТАСС). Там ситуация такая: все, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, все под огневым контролем. Там расстояния небольшие, и артиллерия держит [подразделения ВСУ] под огневым контролем, воздушные силы тоже видят, что там происходит, и в случае необходимости наносят удары", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ведущий на остров мост был поврежден ударами ВС РФ, чтобы не дать украинской армии перебрасывать на него тяжелую технику и артиллерию. После этого украинские власти начали выгонять его жителей и перестали поставлять им продукты, воду и электричество.

"На острове, по подсчетам местных властей, было не более 3 тыс. людей, в основном это пожилые люди, которые не хотели уходить из своих квартир. <…> Людям начали предлагать уехать с острова: сами эвакуируйтесь, мы ничего вам не даем, просто уходите оттуда. Потому что возить туда продукты питания, подавать электричество, заниматься обслуживанием водопровода и других коммунальных услуг город и гражданские оккупационные власти - там военно-гражданская администрация - отказываются. Таким образом принуждают жителей оттуда уйти, но там достаточно много людей еще живет, и уходить оттуда они не собираются. [Киевская власть] относится к ним, как к людям второго сорта", - отметил Сальдо.

3 августа власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы". По последним данным украинских властей, количество эвакуированных составило 1 411 человек.

Полный текст интервью будет опубликован 25 августа в 12:00 мск.