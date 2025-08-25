Как уточнил губернатор региона, противник сбрасывает зажигательные боеприпасы на поля, на сельхозугодия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбрасывают зажигательные боеприпасы с беспилотников на леса и сельхозугодия, чтобы навредить мирным жителям Херсонской области, а также запугать их. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать - сбрасывает зажигательные боеприпасы. Сбрасывает зажигательные боеприпасы на поля, на сельхозугодия. Таким образом пытается нанести ущерб [мирным жителям]", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что леса - более 180 тыс. га - были высажены после Великой Отечественной войны, чтобы восстановить экологию региона после боевых действий.

