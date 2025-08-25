В Минобороны также рассказали о рядовом, который забросал гранатами огневые точки противника и помог без потерь занять опорный пункт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор ВС России Владислав Мурин при выполнении задач по материальному обеспечению российских подразделений получил ранение от удара беспилотника противника, но сумел доставить боеприпасы на передовые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время движения Владислав обнаружил приближение вражеских беспилотных летательных аппаратов. В ходе отражения атаки метким огнем Владислав уничтожил два вражеских беспилотника. Ведя огонь по третьему FPV-дрону, Мурин сбил его в непосредственной близости от себя. В результате детонации вражеского дрона получил осколочные ранения. Несмотря на полученную травму, проявив мужество и самообладание, оказал себе необходимую помощь и продолжил доставку боеприпасов на позиции", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии рядовом Василии Турецком, который в ходе выполнения задач по захвату и зачистке позиций ВСУ забросал гранатами огневые точки противника и помог без потерь занять опорный пункт.

"Василий Турецкий, проявляя высокую степень профессионализма, вместе со своими товарищами обошли позиции противника с фланга. Грамотно оценив обстановку, Василий забросал гранатами огневые точки противника и в числе первых ворвался на вражеский опорный пункт. Стремительная атака российских штурмовиков ввела панику в ряды вражеских боевиков, и, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, украинские боевики отступили в глубь своей обороны", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря смелым и мужественным действиям Турецкого российские штурмовики без потерь захватили вражеский опорный пункт и закрепились на нем.