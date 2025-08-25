Из них девять аппаратов сбили в Брянской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 мск до полуночи уничтожили над регионами РФ и Черным морем 37 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 над территорией Брянской области, 8 над территорией Ростовской области, 6 над территорией Белгородской области, по 4 БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три над территорией Орловской области, 2 над территорией Тульской области и 1 над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.