Его отследили при помощи дронов из-за подвоза продовольствия и боекомплекта

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Российский расчет FPV-дронов в начале лета поразил командный пункт ВСУ в Сумской области, рассказал ТАСС оператор FPV-дрона группировки войск "Север" с позывным Технарь.

"В начале лета этого года на сумском направлении нашим расчетом FPV был поражен, ориентировочно, командный пункт противника с численностью врага в районе пяти человек. <...> Отследили при помощи БПЛА ночной подвоз <...>: к этому объекту подъезжала машина с личным составом, а также некоторыми ночами замечен подвоз продовольствия и боекомплекта", - сказал он, добавив, что на опорном пункте была замечена ротация противника.