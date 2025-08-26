По словам военнослужащего, рядом с домом были выставлены мачты с патч-антеннами, которые ВСУ используют для запуска беспилотников

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Расчет БПЛА Вооруженных сил Украины, который мог работать по мирным жителям в курском приграничье, был поражен в жилом доме. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дрона группировки войск "Север" с позывным Технарь.

"На границе России и Украины в Сумской области был поражен расчет БПЛА противника в жилом доме, который мог работать по мирным жителям в приграничье Курской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с этим домом были выставлены мачты с патч-антеннами, которые ВСУ используют для запуска беспилотников. По предварительным данным, численность расчета врага составила до пяти человек. "Данное поражение цели очень важно для нас, потому что освобождается воздушный коридор для наших БПЛА, а также возможности подвоза боекомплекта и продовольствия нашим передовым отрядам", - отметил боец.