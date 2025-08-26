Стрелковая рота группировки войск "Север" поразила с декабря 2024 года 15-20 БПЛА, летевших на Курскую область, уточнил российский военнослужащий

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 20 дронов Вооруженных сил Украины, летевших в приграничные районы Курской области, были уничтожены стрелковой ротой группировки войск "Север". Об этом ТАСС рассказал командир подразделения с позывным Кочевник.

"Работа у нас стоит интенсивная, боевая задача у нас основная - это недопущение прорыва противника на нашу территорию. В период с декабря 2024 года подразделение сбило порядка 15-20 дронов противника. Сбивали с применением средств радиоэлектронной борьбы и радиоактивного подавления, с помощью стрелкового оружия либо же из гладкоствольных ружей", - сказал он.

Боец также отметил, что украинские беспилотники пытаются атаковать не только военные, но и мирные цели - мирных жителей, больницы, гражданские машины.

"Вражеские беспилотные летательные аппараты пытаются навредить нашей инфраструктуре, нарушить нашу логистику. И в последнее время очень часто стали прилетать именно по мирным жителям, по мирной инфраструктуре, такой как больницы, просто гражданские машины, которые к нам, военным, вообще никакого отношения не имеют", - рассказал он.