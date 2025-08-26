Противник также лишился более 240 военнослужащих

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск "Восток" составили две станции спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, танк Т-84 "Оплот", 4 боевые бронированные машины HMMWV, 9 автомобилей, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 пунктов управления беспилотной авиацией, склад материальных средств", - сказал Яковлев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были также уничтожены буксируемая гаубица и две самоходные артиллеристские установки, в том числе Paladin и "Богдана".