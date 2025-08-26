Это позволило снизить активность противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80 группировки войск "Восток" поразил укрепленные позиции ВСУ в лесополосе в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции противника, оборудованные в лесополосах [в Днепропетровской области]. Маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских формирований", - сказано в сообщении.

На южно-донецком направлении операторы БПЛА "Орлан-10" группировки выявили в районе лесополосы боевую машину пехоты и оборудованные позиции противника. По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли удары, применив управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь". БМП и блиндажи с укрывшимися украинскими военными были уничтожены.

В ходе разведки на том же направлении военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе. Их поразили ударами дронов. Было уничтожено две машины.