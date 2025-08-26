ВС РФ используют тросы с крючками на БПЛА, чтобы сбивать дроны ВСУ в Запорожье

Аналогичный принцип используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операторы дронов группировки "Днепр" устанавливают на квадрокоптеры тросы с крючками, чтобы сбивать ими разведывательные коптеры противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области. Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему с верху и специальным тросом с крючками сбивает цель", - сказано в сообщении.

Принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.