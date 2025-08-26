Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил "Камаз" противника, буксируемое им орудие и личный состав, добавили в Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Центр" поразили украинский танк Leopard производства Германии в момент, когда украинские военные пытались эвакуировать его с поля боя, сообщили в Минобороны РФ.

"Танк сломался, его пытались эвакуировать на БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина - прим. ТАСС). Мы подбили БРЭМ, потом добили Leopard, - привело ведомство слова старшего оператора "Ланцета" Николая Пухова.

Операторы выполняют задачи на красноармейском направлении в ДНР. Среди пораженных ими целей большое количество артиллерии противника, в том числе украинская самоходная гаубица "Богдана" натовского калибра 155 мм.

В Минобороны также рассказали об артиллеристах Южной группировки войск, ведущих бои на константиновском направлении.

Расчет гаубицы "Мста-Б" тремя выстрелами смог уничтожить "Камаз" противника, буксируемое им орудие и личный состав, сидевший в машине.

"Слаженная и профессиональная работа российских артиллеристов позволила быстро произвести огневой налет и уничтожить цель. Военнослужащие ВСУ не смогли развернуть гаубицу на позиции, а грузовой автомобиль и пехота противника покинуть участок развертывания", - отметили в Минобороны.