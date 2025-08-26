Противник пытался укрыться в подвале заброшенного дома, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операторы дронов новороссийского соединения ВДВ поразили FPV-дронами и сбросами группу украинских солдат на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время ведения воздушной разведки в одном из населенных пунктов недалеко от города Запорожья операторами беспилотных летательных аппаратов было обнаружено перемещение группы украинских националистов. Десантники незамедлительно приступили к их отработке сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами", - сказано в сообщении.

Противник пытался укрыться в подвале заброшенного дома, но операторы БПЛА завели FPV-дрон в подвальное помещение, где укрывались солдаты ВСУ, обрушив его и уничтожив украинских военных.

Нескольким украинским военнослужащим удалось выбраться из-под завалов и перейти в другое укрытие, где они были уничтожены следующими ударами дронов.