В Волчанске российские военнослужащие заняли новые рубежи и позиции у берега реки Волчья, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие за несколько последних суток продвинулись у Старицы в Харьковской области и усилили давление на фланги Вооруженных сил Украины, дислоцированных в населенном пункте. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив таким образом давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте", - сказал он.

По словам Марочко, в Волчанске российские бойцы заняли новые рубежи и позиции у берега реки Волчья. При этом в районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в направлении населенных пунктов Чугуновка, Хатнее и Амбарное.