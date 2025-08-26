Также в ходе обследования одной из прилегающих лесополос был обнаружен груз военного назначения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 85-й бригады Южной группировки при поддержке операторов БПЛА обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Федоровке в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Обнаружили и уничтожили ПВД противника, расположенный в одном из полуразрушенных домовладений населенного пункта Федоровка. В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены следы присутствия противника на данном участке. Взяв территорию под визуальный контроль, присутствие противника было подтверждено, после чего точными попаданиями бригадной артиллерии цель была поражена", - сказали в ведомстве.

Также в ходе обследования одной из прилегающих лесополос был обнаружен груз военного назначения. Как уточнили в ведомстве, ВСУ, не имея возможности доставки военного имущества до получателя из-за постоянного огневого воздействия подразделений ВС РФ, используют перевалочные пункты, откуда груз должны забирать передовые отряды.

"При поддержке артиллерии операторы БПЛА выявляют и уничтожают данные перевалочные пункты, лишая противника средств к продолжению оборонительных действий", - заключили в ведомстве.