В подразделении "проводится расследование, которое курирует лично командующий медицинскими силами", уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Случаи туберкулеза выявлены в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ в Харьковской области, с чем связана низкая активность противника. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. В бригаде в настоящий момент проводится расследование, которое курирует лично командующий медицинскими силами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "волонтеры экстренно проводят сборы на медицинские препараты против туберкулеза".

Ранее силовики сообщали, что Владимир Зеленский вручает награды подразделениям 92-й бригады, которые несут потери в Харьковской области, при этом на церемонию приглашают тыловиков, а не боевых офицеров.