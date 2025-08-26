В российских силовых структурах подчеркнули, что "населенный пункт под контролем российских войск"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сообщения Киева о переходе Бессаловки в Сумской области под контроль ВСУ не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В сети продолжают распространятся сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности. Населенный пункт под контролем российских войск", - сказал собеседник агентства.

Силовики 11 августа сообщали ТАСС, что Генеральный штаб ВСУ на фоне больших потерь опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла этот населенный пункт.

7 июля Минобороны России заявило о том, что подразделения Северной группировки войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.