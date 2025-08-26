ВС РФ лишили огневой поддержки подразделения бригады ВСУ под Константиновкой

Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА противника, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск лишили огневой поддержки подразделения 100-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

На константиновском направлении в жилой застройке населенного пункта Иванополье операторы БПЛА Южной группировки войск обнаружили антенну системы управления и навигации БПЛА ВСУ.

"Дальнейшее наблюдение позволило выявить пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. Точным огнем расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с личным составом и оборудованием", - сказали в ведомстве, добавив, что что это "лишило огневой поддержки подразделения 100-й омбр ВСУ".

Также в Иванополье расчетом БПЛА была установлена позиция 120-миллиметрового миномета этой же бригады ВСУ. По координатам обнаруженной цели был нанесен артиллерийский удар, который уничтожил огневую позицию вместе с укрытием минометного расчета.