В ходе воздушной разведки операторы БПЛА в районе населенного пункта Бересток обнаружили движущийся автотранспорт ВСУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Расчеты беспилотников и артиллерии Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки в районе населенного пункта Бересток обнаружили движущийся автотранспорт ВСУ. Затем было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта.

"Координаты выявленной цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены. Потери противника составили до отделения пехоты", - говорится в сообщении.