Радиолокационную систему обнаружили близ населенного пункта Могрица

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников "Князь Вандал Новгородский" (КВН) испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил радиолокационную систему AN/TPQ-36 близ населенного пункта Могрица Сумской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательно-патрульного полета в режиме свободной охоты вблизи н. п. Могрица на сумском направлении расчетом FPV-дронов КВН испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" была обнаружена замаскированная в перелеске американская мобильная радиолокационная система контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 украинских националистов. Приняв решение, оператор дрона-камикадзе центра "Рубикон" уверенно поразил РЛС ВСУ американского производства", - говорится в сообщении.