Противник также потерял боевую бронемашину "Козак"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили боевую бронемашину "Козак" и пункт управления беспилотниками противника в районе населенного пункта Северск. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения разведки в ближнем тылу противника в районе н. п. Северск разведчиками 7-й отдельной мотострелковой бригады были обнаружены боевая бронированная машина "Козак", а также замаскированный пункт управления БПЛА в соседней лесополосе. После передачи координат артиллерийским расчетам бригады мощными огневыми налетами 122-мм гаубиц обе цели были поражены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разведчики группировки постоянно ведут работу в ближнем и глубоком тылу противника, выявляя и уничтожая объекты военной инфраструктуры, и предпринимают все меры для создания наиболее неблагоприятных условий для ведения оборонительных действий на передовых позициях противника.