Расчеты ударных беспилотников 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии устроили засаду

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотников уничтожили боевиков диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Операторы ударных беспилотников "стальной" бригады Росгвардии уничтожили боевиков ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии устроили засаду на диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, росгвардейцы посадили подставной беспилотник рядом с позициями солдат ВСУ в качестве приманки. Боевики открыли по дрону огонь из стрелкового оружия, а после детонации ложной цели подошли обследовать ее. "В этот момент бойцы "стальной" бригады молниеносно подняли в воздух находившийся в засаде FPV-дрон и нанесли смертельный удар по личному составу противника", - сказали в ведомстве.