Подразделения лишили связи участок обороны ВСУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили средства связи ВСУ и продвинулись в районе Константиновки. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям Южной группировки войск на константиновском направлении, операторы ударных БПЛА при поддержке артиллерийских подразделений на одном из участков обороны противника нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", станцию спутниковой связи Starlink и антенну управления вражескими БПЛА", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, позволив операторам ударных БПЛА поражать остальные цели.

"Таким образом противник полностью лишился связи и средств контроля обстановки, вследствие чего лишился управления", - подчеркнули там.

Как отметили в военном ведомстве, впоследствии бойцы группировки воспользовались дезорганизацией украинских боевиков и продвинулись вперед, заняв позиции ВСУ.