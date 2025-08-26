В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 400 человек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 220 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 160 человек, группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - свыше 185, "Центр" - до 400. В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 190 человек, группировки "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.

В военном ведомстве также добавили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Противник потерял танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашину Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли пять автомобилей и артиллерийское орудие.