Российская армия также поразила пункты управления и места запуска беспилотников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления и местам запуска беспилотников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.