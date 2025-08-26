В Минобороны отметили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России успешно выполнил задачи боевого дежурства в интересах группировки войск "Южная" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск "Южная" в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.