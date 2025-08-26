ВСУ попытались совершить террористическую атаку беспилотником на автозаправочную станцию в Макеевке вблизи рынка и торговых центров

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. ВСУ пытались атаковать автозаправочную станцию в Макеевке ДНР беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Утром 26 августа противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей - рынка и торговых центров, - сказано в сообщении. - Установлено, что украинские боевики использовали для террористической атаки БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг и поражающими элементами".

Отмечается, что предотвратить атаку удалось с помощью системы радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса".

В УФСБ по ДНР подчеркнули, что детонация боевого заряда на АЗС могла привести к гибели множества мирных жителей. Беспилотник обезвредили, отправив взрывоопасные предметы для уничтожения на полигон.