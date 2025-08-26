Мирошник: Киев бьет по северо-западу ЛНР боеприпасами с "негуманными осколками"

Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что осколки из боеприпасов, в случае их попадания в организм человека, затягивают процесс лечения и усложняют его

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наносить удары боеприпасами с "негуманными осколками" по Лисичанску, Рубежному и Сватово на северо-западе Луганской Народной Республики. Боеприпасы противник сбрасывает с БПЛА разных модификаций, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Мы располагаем информацией о том, что на таких участках, как лисичанское, рубежанское и сватовское направления Луганской Народной Республики украинскими вооруженными формированиями применяются боеприпасы в виде боевой части ударных дронов, либо сбрасываемых, либо дронов-камикадзе, которые начинены негуманными осколками, которые наносят существенный вред здоровью", - сказал он.

Мирошник уточнил, что осколки из этих боеприпасов, в случае их попадания в организм человека, затягивают процесс лечения и усложняют его, "делая долгосрочным".