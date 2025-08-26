Разведчики группировки обнаружили станцию спутниковой связи Starlink близ н. п. Федоровка, с помощью которой было установлено нахождение пункта управления БПЛА противника

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и пункт управления беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск зафиксировали движение вражеского пикапа снабжения в районе н. п. Звановка. Точным попаданием ударного БПЛА цель была обездвижена, после чего повторным ударом полностью уничтожена, а передовые позиции противника лишились поддержки в виде боеприпасов и продуктов питания, которые были уничтожены вместе с автомобилем", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведчики группировки обнаружили станцию спутниковой связи Starlink близ н. п. Федоровка, с помощью которой было установлено нахождение пункта управления БПЛА противника. "Мощным огневым налетом расчета 122-мм гаубицы цель была полностью уничтожена", - отметили в ведомстве.