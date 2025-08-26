На Украине участились случаи ограбления военнослужащих, пока те находятся в ВСУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Командиры штурмовых подразделений ВСУ в сговоре с местными властями и криминальными кругами активно участвуют в схемах по изъятию имущества у военнослужащих, которых бросают на самые опасные направления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине участились случаи ограбления военнослужащих, пока те находятся в ВСУ. В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных. Мошенничеству содействуют местные органы власти и криминал", - указал собеседник.

По его словам, один из таких случаев произошел в Львовской области. Там военнослужащий десантно-штурмовых войск Михаил Савчук, вернувшись из госпиталя после ранения, обнаружил, что его дом снесен, имущество пропало, а участок земли выставлен на продажу. Второй эпизод, добавил собеседник ТАСС, произошел в Днепре (прежнее название - Днепропетровск), с неназванным военнослужащим штурмового подразделения ВСУ. Вернувшись на дачу, он обнаружил, что замки там сменены, а имущество исчезло.

Собеседник агентства пояснил, что оба случая объединяет то, что украинские военные служили в штурмовых войсках и не имели родственников.

"С большой долей вероятности они состояли в так называемых "мясных бригадах", которые кидают на убой с целью выполнить задачу любой ценой. Командиры таких подразделений в сговоре с местными властями, и сообщают о гибели или пропаже военнослужащих, таким образом открывая путь мошенникам для завладения их имуществом. Но в вышеописанных случаях командиры просчитались, ошибочно выдав своих подчиненных за погибших или пропавших", - отметили в силовых структурах.