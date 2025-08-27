По словам Ильи Белокрылова, местные понимали, что когда их вывезут на Украину, им будет сложнее вернуться в Курскую область

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Никто из жителей интерната в приграничной Судже Курской области, по которому ВСУ 1 февраля нанесли ракетный удар, не хотел эвакуироваться на территорию Украины, в частности в Сумы. Об этом ТАСС сообщил Илья Белокрылов, который перебрался в интернат во время украинской оккупации, после чего был вывезен в Сумы и возвращен в Курск после полугода украинского плена.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены восемь жителей Курской области.

"По интернату ракеты ударили, плиты сразу полетели, нас журналисты, украинские военные начали выводить. Сначала в храм отвели, там списки составили, потом подогнали машины и грузили по 10 человек. Говорили нам, что через полчаса вернемся, но отвезли в Сумы на семь месяцев. Да и до этого постоянно спрашивали, кто хочет в Сумы, - а никто [не хотел], мы русские люди, зачем нам туда?" - рассказал собеседник агентства.

По его словам, жители понимали, что когда их вывезут в Сумы, им будет сложнее вернуться в Курскую область.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Украинская сторона не оглашала число погибших и раненых в результате атаки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши по статье о теракте. По данным следователей, он приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по интернату.