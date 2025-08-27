Саперы ВС РФ также регулярно сталкиваются с артиллерийскими снарядами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Саперные группы представительства Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск "Север" регулярно сталкиваются с артиллерийскими снарядами и кассетными суббоеприпасами в ходе разминирования Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военные инженеры проводят работы по обнаружению и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, неразорвавшихся сбросов с БПЛА и дронов-камикадзе ВСУ на приграничных территориях Белгородской области. Саперы постоянно предупреждают гражданское население не подходить близко к подозрительным предметам. Как отмечают специалисты, кроме остатков дистанционного минирования в полях и лесополосах часто встречаются кассетные суббоеприпасы", - говорится в сообщении.

Во время систематического обследования области саперами выявлены артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы в результате вражеских обстрелов и атак с использованием беспилотников.

"При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения. Работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР, обеспечивающих безопасность саперов при работе с опасными находками. Каждое действие требует предельной концентрации и строгого соблюдения мер безопасности, так как противник часто использует мины-ловушки и другие коварные методы минирования", - подчеркнули в военном ведомстве.