Цель была обнаружена воздушной разведкой, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил место скопления военной техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Цель была обнаружена воздушной разведкой, зафиксировавшей скопление военной техники, вооружения и боеприпасов, предназначенных для снабжения украинской группировки. Полученные данные оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели орудие на цель и произвели залп 300-мм реактивными снарядами. Поражение цели подтвердила разведгруппа с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что расчеты РСЗО "Торнадо-С" работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты ВСУ. Там отметили, что подготовленные экипажи способны открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.

РСЗО "Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.