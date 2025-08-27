Марочко: Киев за сутки около 10 раз пытался отбить позиции у Серебрянки в ДНР

Военный эксперт уточнил, что украинские войска пытались атаковать восточнее, западнее и севернее Серебрянки

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки порядка 10 раз пытались контратаковать у Серебрянки Донецкой Народной Республики в попытке вернуть ранее утраченные рубежи и позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки вооруженные формирования Украины провели порядка десяти провокационных и атакующих действий в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. <...> По характеру действий украинских боевиков можно с большой долей вероятности утверждать, что украинское командование поставило задачу любой ценой вернуть утраченные рубежи и позиции в населенном пункте и вернуть контроль над данным районом", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что украинские войска пытались атаковать восточнее, западнее и севернее Серебрянки.

20 августа Марочко сообщал ТАСС, что армия РФ выдавила украинские войска из восточной части Серебрянки, под контроль российских сил перешло порядка 60% населенного пункта.