На Хатное перебросили подразделения разграбившей "Пятерочку" в Судже бригады ВСУ

Как уточнил собеседник агентства, их восстановили после вывода из Курской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения 61-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, участвовавшей во вторжении в Курскую область, включая разграбление магазина "Пятерочка" в Судже, переброшены в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении с целью недопущения дальнейшего продвижения бойцов "Севера" в направлении Хатнего и Амбарного украинское командование перебросило на участок подразделения 61-й ОМБр ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже, "прославившись" видеороликами из "Пятерочки", - сказал собеседник агентства.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих и более 7 тыс. единиц военной техники.

Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.