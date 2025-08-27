Военный эксперт добавил, что подразделения ВСУ, не выдержав давления российских сил, бросили свои позиции в 1,5 км прибрежной зоны реки Желобок

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Российские бойцы, уничтожив ряд укрепрайонов ВСУ, продвинулись сразу в трех направлениях в Торском (ДНР) и окрестностях, а также выбили противника со всех лесополос юго-восточнее населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе. <…> Юго-восточнее Торского ВС РФ в ходе освободительных действий заняли все лесополосы и продолжают развивать успех", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что подразделения ВСУ, не выдержав давления российских сил, бросили свои позиции в 1,5 км прибрежной зоны реки Желобок.