28 августа ежегодно военные медики по всей России отмечают профессиональный праздник. ТАСС в этот день публикует интервью с санинструктором 6-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Шершень. Сейчас на одном из полигонов Шершень занимается подготовкой военнослужащих группировки. Он обучил уже сотни человек.

Договорились идти рука об руку

Шершень родился в одном из населенных пунктов ЛНР, который ВСУ обстреливали еще в 2014 году. "Первый раз под обстрел попал в 12 лет. Вечер, загоняю быка домой. И начинается обстрел, только слышно залп, свист, прилет. Надо было быстро бежать, сразу сработали инстинкты. Вышли поглядеть с мамой, куда снаряд прилетел, — может, по соседям, вдруг там есть кто-то погибший или там завалы какие-то разгребать надо. Мне 12 лет, а голова уже начала работать в этом плане. И потом продолжали периодически постреливать нас, просто стреляли по мирному населению. Хоть я там родился при Украине, а осмысленную жизнь я начал уже при ЛНР и России", — рассказывает Шершень.

Он отметил, что принимает участие в боевых действиях с самого начала спецоперации — был мобилизован в феврале 2022 года. В составе 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады освобождал территорию ЛНР. Начинал Шершень в должности помощника гранатометчика, спустя неделю вместе с товарищем был переведен в медвзвод.

"Мы с товарищем договорились везде быть вдвоем. Нас двоих мобилизовали. И мы друг другу дали клятву, что будем везде двигаться вместе. Как бы плохо ни было, мы везде должны быть вдвоем. Один палец — можно просто в ушах поковыряться, а кулаком уже можно сделать большое дело", — добавил Шершень

После демобилизации осенью 2022 года Шершень принял решение подписать контракт с ВС РФ: "Подумал, что надо доделать дело, начали — надо закончить. И племяшка маленькая растет, слышит выстрелы, взрывы — не должно так быть".

Боевой путь медика

"Я поначалу, как пришел в медвзвод, знал только, зачем йод и зеленка. Тот же жгут — я даже такого не знал, зачем он вообще нужен. Со временем освоил все — уколы, капельницы, реанимационные действия", — сказал Шершень. Опыт Шершень перенимал в том числе у медиков 40-й бригады морской пехоты, выполнявших задачи бок о бок с военнослужащими из ЛНР.

После контузии — по госпиталю, в котором в том момент находился Шершень, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS — Шершень занимался приемом раненых. Сейчас на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО боец проводит медицинскую подготовку штурмовых групп.

Особенности подготовки военнослужащих по тактической медицине

"Проводим занятия по медицине, оказанию самопомощи и эвакуации. Самое большое время уделяем отработке по оказанию самопомощи, потому что товарищ не всегда будет рядом, потому что, когда много человек находится в одной точке, это будет хорошая цель — много людей в одном месте недопустимо. Раненый боец должен сам уметь себе оказать помощь и уйти в ближайшее безопасное укрытие", — сказал Шершень.

По словам Шершня, каждый человек по-своему воспринимает полученный материал, в связи с этим приходится применять индивидуальный подход к подготовке бойцов. Рассказал Шершень и о том, как должна быть выстроена работа групп эвакуации. "Каждый вздох, выдох, все действия группы должны быть скоординированы. Каждый боец должен знать свои действия. Зачастую идет ошибка, когда сформировывается группа, и каждый не знает своих обязанностей — нет слаженности, нет разговора между группой, и это приводит к потерям", — подчеркнул он.

Шершень добавил, что помог в обучении сотен военнослужащих. "Часто приезжают повторно. Каждый делится своим прожитым опытом: как получил ранение, что делал, что пригодилось, что надо еще больше объяснить, где навык надо еще больше наработать. И когда приезжают повторно парни, очень рад их видеть. Благодарность их — наравне с отпуском", — добавил он.

Алексей Жуков, Алексей Павливкер