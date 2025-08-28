Самое большое время уделяют отработке по оказанию самопомощи, поделился санинструктор 6-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Санинструктор 6-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Шершень в день военного медика рассказал ТАСС, как обучил тактической медицине несколько сотен военнослужащих перед отправкой на боевые задачи.

28 августа ежегодно военные медики по всей России отмечают профессиональный праздник.

Он уточнил, что, когда после мобилизации в ЛНР в 2022 году перешел в медвзвод в составе ВС РФ обладал небольшим опытом. "Знал только, зачем йод и зеленка. Со временем освоил все - уколы, капельницы, реанимационные действия", - рассказал Шершень. Опыт Шершень перенимал в том числе у медиков 40-й бригады морской пехоты, выполнявших задачи бок о бок с военнослужащими из ЛНР.

После контузии - по госпиталю, в котором в том момент находился Шершень, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS - Шершень занимался приемом раненых. Сейчас на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО боец проводит медицинскую подготовку штурмовых групп.

"Проводим занятия по медицине, оказанию самопомощи и эвакуации. Самое большое время уделяем отработке по оказанию самопомощи, потому что товарищ не всегда будет рядом, потому что, когда много человек находится в одной точке, это будет хорошая цель - много людей в одном месте недопустимо. Раненый боец должен сам уметь себе оказать помощь и уйти в ближайшее безопасное укрытие", - сказал Шершень.

По словам Шершня, каждый человек по-своему воспринимает полученный материал, в связи с этим приходится применять индивидуальный подход к подготовке бойцов.

Полный текст очерка о санинструкторе читайте в 12:00 мск.