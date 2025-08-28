На выставке в Казани показали РЭБ с отметками бойцов о количестве сбитых дронов

Станция радиоэлектронной борьбы "Штора" менее чем за неделю на передовой сбила 135 дронов ВСУ

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Станция радиоэлектронной борьбы "Штора" производства НПО "Киловатт" менее чем за неделю на передовой сбила 135 дронов ВСУ. Ее привезли из зоны СВО и представили на выставке "Дрон Экспо - 2025" в Казани, сообщает корреспондент ТАСС.

"Эта станция "Штора" - станция РЭБ направленного действия. Она приехала с передовой, и буквально за несколько дней там ею повалено 135 "птичек", как говорят бойцы. Еще несколько таких же "Штор" сейчас там работают и уже повалили порядка 300 беспилотников [противника]", - рассказала исполнительный директор НПО "Киловатт" Жанна Хайрединова.

Среди представленных на выставке изделий предприятия - рюкзаки-РЭБ. Исполнительный директор рассказала, что предприятие было рождено из гуманитарной группы - привозили бойцам на передовой горячую еду, теплую одежду, все, что им было нужно. По словам Хайрединовой, на тот момент никто не мог предположить, что появится угроза в небе со стороны беспилотников, но после одной из атак, заставшей группу, они вместе с бойцами стояли возле машины и чертили на пыльном бампере схемы, как противодействовать.

"Одной из ключевых задач была возможность выносить раненых бойцов оттуда, откуда вынести их не представлялось возможным, потому что в небе в огромном количестве кружили дроны", - поделилась она.

Сейчас предприятие производит различные модели "рюкзаков-РЭБ" - они различаются по весу, времени работы и диапазону частот подавления беспилотников.

Помимо них НПО "Киловатт" производит мобильные и стационарные станции под названием "Капюшон". А первая такая мобильная станция РЭБ была накрыта хозяйственным тазиком, покрашенным в зеленый цвет. Сейчас такие станции создаются из прочного стекловолокна, способны работать в любых погодных условиях, но форма капюшона в виде перевернутого тазика осталась.

"Более 12 тыс. наших изделий работают на передовой в зоне СВО", - подытожила исполнительный директор.