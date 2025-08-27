В Казани с 26 по 28 августа проходит выставка-конференция беспилотных авиационных систем "Дрон экспо 2025"

ТАСС-ДОСЬЕ. 26-28 августа в Казани (Республика Татарстан) проводится международная выставка-конференция беспилотных авиационных систем "Дрон экспо 2025".

ТАСС подготовил материал об истории развития беспилотной авиации СССР и РФ.

История

Первые попытки создания дистанционно управляемых летательных аппаратов начались в СССР в 1920-х годах. Исследования имели чисто военное назначение - рассматривались возможности создания самолетов-разведчиков и самолетов-бомб.

28 июля 1927 года был проведен первый испытательный полет самолета-биплана У-1 на радиоуправлении. В 1930-х годах была испытана радиоуправляемая версия тяжелого бомбардировщика ТБ-1 с автопилотом АВП-2. Во второй половине 1930-х годов на вооружение Красной армии приняли телеуправляемые варианты самолетов У-2 и ТБ-2.

Великая Отечественная война прервала разработки, но после нее СССР продолжал эксперименты по созданию БПЛА на основе серийных самолетов. В частности, для замеров радиационного фона в зоне ядерных испытаний в 1949 году в конструкторском бюро Александра Яковлева (ныне ПАО "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) был создан радиоуправляемый самолет дозиметрического контроля Як-9В для обследования районов ядерных испытаний. Кроме того, отработавшие ресурс истребители переделывались в самолеты-мишени.

В 1960-1970-х годах программы по БПЛА оборонного назначения развивались в сторону создания летательных аппаратов большой дальности полета для выполнения глубинной разведки. Специалисты конструкторского бюро Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев" в составе ОАК) создали и запустили в серийное производство ряд разведывательных беспилотников - Ту-123 "Ястреб", Ту-141 "Стриж", Ту-143 "Рейс" для тактической и стратегической разведки (с 2014 года эти машины переоборудовались Вооруженными силами Украины в ударные беспилотники).

Беспилотный самолет Ту-143 © ТАСС

В 1963 году в воздух впервые поднялся специализированный самолет-мишень Ла-17 разработки конструкторского бюро им. С. А. Лавочкина (ныне АО "НПО Лавочкина" в составе Роскосмоса).

Начиная с 1960-х годов в Московском авиационном институте (МАИ) проектировали гражданские БПЛА разных аэродинамических схем и конструкций ("Синица", "Потап, "Комар" и другие). Некоторые из них применялись для нужд народного хозяйства.

В 1980-х годах Советская армия получала новые разведывательные и ударные системы с усовершенствованными двигателями и авионикой. Среди ключевых разработок тех лет - стратегический ударный Ту-300 "Коршун", тактические ударные "Пчела-60С" и "Шмель", Ка-37 и Ка-137 вертолетного типа. Беспилотные системы состояли на вооружении Военно-воздушных сил, сухопутных войск, использовались для тренировки войск противовоздушной обороны.

Беспилотный вертолет Ка-137 © Людмила Пахомова/ ТАСС

Параллельно в МАИ экспериментировали с гражданскими аппаратами с гибким крылом, вертолетного типа, с конвертопланами, самолетами вертикального взлета и посадки.

Беспилотная авиация РФ

После распада СССР авиастроительная отрасль РФ столкнулась с кризисом и оттоком финансирования, но в 2000-х годах разработки в области БПЛА вновь активизировались. В частности, в оборонном секторе созданы разведывательный "Орлан-10" (эксплуатируется с 2010 года) и "Орион" - средневысотный аппарат с продолжительным временем полета, предназначенный для разведки и ударных операций (первый полет выполнил в 2016 году).

Разведывательный БПЛА "Орлан-10" © Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские БПЛА с успехом применялись в военной операции в Сирии. Особенно широко задействованы они в специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ на Украине, главным образом - в тактическом звене. В рамках СВО апробацию прошел новые беспилотные системы. Российские военные применяют разведывательные, транспортные и ударные БПЛА множества типов воздушного, наземного и морского базирования, включая FPV-дроны (от англ. first-person view, управляются с "видом от первого лица", поступающим с камеры дрона в специальный шлем или очки оператора).

В 2024 году ВС РФ стали использовать авиационные FPV-дроны на оптоволокне - управляют ими не по радиосигналу, а по длинному тонкому проводу, поэтому на аппараты не влияют радиоэлектронные помехи. Беспилотники также применяются для корректировки артиллерийского огня. Кроме того, в ВС РФ появились мобильные группы быстрого реагирования по противодействию беспилотникам Вооруженных сил Украины.

© Александр Полегенько/ ТАСС

Всего в 2024 году российские вооруженные силы получили более 1,5 млн беспилотников разных типов.

Отдельный род войск

Роль беспилотников в современной вооруженной борьбе настолько высока, что в разных странах принимаются решения о формировании в вооруженных силах отдельного рода войск, который специализировался бы на таких системах. В частности, в январе 2024 года с инициативой создания "войск БПЛА" выступало руководство военного ведомства Польши. В сентябре того же года на Украине в отдельный род войск ВСУ были выделены Силы беспилотных систем.

16 декабря 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на итоговой коллегии Минобороны РФ, что в соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать войска беспилотных систем как новый род войск. Министр отметил, что завершить их создание можно будет уже в III квартале 2025 года.

Перспективные разработки

По состоянию на 2025 год в России разрабатываются перспективные системы БПЛА. Среди них тяжелый ударный С-70 "Охотник" (первый полет - 2019 год), который способен взаимодействовать с пилотируемыми истребителями. Опытные беспилотные системы оборонного назначения в 2010-2020-х годах на форумах "Армия" демонстрировали компания "Кронштадт", концерн "Калашников".

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Многоцелевые гражданские беспилотники могут применяться в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы. Такие БПЛА проектируют десятки компаний.

Планы развития отрасли

21 июня 2023 года правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года с перспективой до 2035 года. В числе направлений программы - налаживание серийного производства отечественных БПЛА, создание крупных специализированных промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА, подготовка специалистов, фундаментальные и перспективные исследования. По данным газеты "Ведомости" к 2035 году российский рынок БПЛА может превысить 1 млн единиц.

28 января 2025 года в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации президент РФ Владимир Путин сообщил, что в различных регионах России действуют 15 центров производства БПЛА, а в течение 10 лет число таких центров должно вырасти более чем в четыре раза. Глава государства также предложил упростить полеты гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены все необходимые условия.

Завод по выпуску военных беспилотников в Подмосковье © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

31 июля 2025 года Путин поручил правительству к 1 сентября текущего года завершить формирование нормативно-правовой базы для установления нового класса воздушного пространства "в целях опережающего развития беспилотных авиационных систем". Предполагается, что полеты в этом новом классе будут разрешаться на скорости не более 450 км/ ч., а при их выполнении не потребуется разрешение на использование воздушного пространства. При этом эшелонирование (создание интервалов по высоте и расстоянию между беспилотниками) не будет производиться, наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения также не потребуется.