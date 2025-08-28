Денис Желтков также поразил орудием самоходную гаубицу, склад и грузовик с боеприпасами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наводчик гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии рядовой Денис Желтков уничтожил самоходную гаубицу, склад боеприпасов, грузовик с боеприпасами, до 10 военных ВСУ, а также спас свое оружие от БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевой задачи огневая позиция гвардии рядового Желткова подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Быстро сориентировавшись в складывающейся обстановке, Денис вместе с расчетом вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря быстрому и точному наведению орудия огонь самоходной гаубицы подавил огневую позицию противника. В результате были уничтожены самоходная гаубица, склад боеприпасов, грузовик с боеприпасами и до десяти украинских боевиков", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что после передислокации на запасную огневую позицию Желтков обнаружил дрон ВСУ, направлявшийся к орудию. Быстро среагировав, он уничтожил БПЛА огнем из автомата, обеспечив сохранность расчета и артиллерийской установки.

В МО РФ также рассказали про заместителя командира взвода инженерной разведки сержанта Александра Щелкова, которой руководил разведкой местности на линии боевого соприкосновения в ДНР. По прибытии на место он разделил группу на подгруппы, назначив каждой свой сектор и маршрут, а сам присоединился к одной из групп на самом сложном участке. В ходе движения Щелков обнаружил минное поле, установленное противником, и немедленно сообщил о его местонахождении личному составу по радиосвязи.

Завершив обезвреживание минного поля, группа обнаружила новые опасные участки с растяжками и замаскированными фугасами. Сержант Щелков приказал личному составу отойти на безопасное расстояние и укрыться, а сам уничтожил заминированные участки, используя тротиловые шашки. В Минобороны отметили, что бдительность и профессионализм Щелкова и его подчиненных позволили обеспечить успешное продвижение групп и техники подразделений ВС РФ.