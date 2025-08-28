Наводчик гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии рядовой Денис Желтков уничтожил самоходную гаубицу, склад боеприпасов, грузовик с боеприпасами, до 10 военных ВСУ, а также спас свое оружие от БПЛА противника.

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Курской, Брянской областями и акваторией Черного моря.

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство в связи с требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно урегулирования конфликта на Украине и считает эти требования "нереалистичными", сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Основные события 29 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.