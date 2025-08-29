Большинство из них касаются участников боевых действий

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Число запросов о поиске пропавших без вести, поступивших в Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, в августе превысило 154 тыс. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"В преддверии Международного дня пропавших без вести, [который отмечается] в субботу 30 августа, МККК сообщает о более чем 154 200 случаях пропавших без вести людей с обеих сторон линии фронта в вооруженном конфликте между Россией и Украиной", - указывается в тексте. Отмечается, что большинство запросов касаются участников боевых действий, погибших или пропавших без вести.

По утверждениям организации, с начала вооруженной эскалации на Украине ей удалось предоставить информацию о судьбах и местонахождении порядка 15 тыс. семьей по обе стороны линии фронта.

Бюро Центрального агентства МККК по розыску, занимающееся ситуацией на Украине, начало свою работу в марте 2022 года. Оно выступает в качестве нейтрального посредника, оказывая поддержку людям, которые разыскивают родственников по обе стороны фронта. Согласно Женевским конвенциям, стороны обязаны информировать МККК обо всех находящихся в их власти лицах, пользующихся защитой, что значительно снижает вероятность их безвестного исчезновения.