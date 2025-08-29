Снаряды обладают большой мощностью и способны разрушить укрепленный объект, отметили в Ростехе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дальнобойная российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М "Малка" своей огневой мощью превращает танки противника в металлолом, сообщили в Ростехе.

"203-мм снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом", - сказали в Ростехе.

Как отметили в госкорпорации, установка постоянно модернизируется с учетом пожеланий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Там уточнили, что за последнее время "Малка" получила новую ходовую часть и электронику - приборы связи, управления и контроля.

Кроме того, в Ростехе подчеркнули, что при необходимости САУ "Малка" способна наносить поражение на дистанции более 20 км. В пресс-службе напомнили, что снаряд установки имеет вес свыше 100 кг и сохраняет свое убойное действие в радиусе до 100 м.

САУ "Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность - около 50 км.