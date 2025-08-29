Есть пострадавшие из-за обстрела

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 110 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, 5 из которых сбиты", - проинформировал губернатор.

Борисовский район был атакован 12 беспилотниками, в селе Зозули ранен мужчина. По Валуйскому округу нанесены удары 33 беспилотников. "В Волоконовском районе поселки Малиново и Пятницкое, село Козловка, а также хутор Волчий-Первый атакованы четырьмя беспилотниками, два из которых сбиты. В районе поселка Малиново движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Валуйскую ЦРБ" - сообщил глава региона.

По Грайворонскому округу был выпущен 21 боеприпас и совершены атаки с помощью 12 беспилотников, Ивнянский район атакован 1 беспилотником. По Краснояружскому району выпущено 24 боеприпаса и 11 беспилотников, город Новый Оскол был атакован 1 беспилотником. В Шебекинском округе совершены атаки 22 беспилотников. "На участке автодороги между селами Белянка и Сурково в результате атаки беспилотника по автомобилю ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Еще один мужчина пострадал при атаке дрона в городе Шебекино. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил губернатор.